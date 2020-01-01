Пермских патологоанатомов заподозрили в нарушении закона о конкуренции Рассмотрение дела, возбуждённого УФАС, назначено на 23 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС возбудило дело в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Клиническое патологоанатомическое бюро» и индивидуального предпринимателя (ИП), оказывающего в здании ГБУЗ платные услуги по предпохоронной подготовке. В их работе антимонопольщики обнаружили признаки нарушения закона «О защите конкуренции», сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, было установлено, что ИП, арендуя помещения бюро, использует в своей деятельности больше площадей, чем указано в договоре аренды. Кроме того, часть сотрудников бюро работают и на предпринимателя, а это расценивается как прямое предоставление преимущественных условий деятельности ИП.

Подозрение о «согласованности действий» вызывает и тот факт, что родственникам умерших, обратившимся в бюро для получения справок, арендатор первым предлагает услуги по предпохоронной подготовке. И эти услуги платные.

«Не исключено, что у родственников умерших, находящихся в момент обращения в патологоанатомическое бюро в стрессовой ситуации, складывается ложное впечатление, что платные услуги оказывают сотрудники именно госучреждения, — пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. — Граждане не осознают, что рынок ритуальных услуг, включающих и предпохоронную подготовку, является конкурентным, а значит, существует возможность выбрать приемлемые цены и набор услуг».

В отношении бюро и ИП Пермским УФАС возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Его рассмотрение назначено на 23 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.