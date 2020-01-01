Андрей Стрельцов «Молот» добился трудной победы в матче против ХК «Горняк-УГМК» Таким образом, пермская команда выиграла все четыре домашние встречи Поделиться Поделиться Твитнуть

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В заключительном поединке домашней серии в чемпионате ВХЛ «Молот» одолел «Горняк-УГМК» со счётом 5:4.

Хозяева вели после первых 20 минут игры со счётом 2:0. Но после перерыва гости не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — 3:2. Во втором периоде пермские хоккеисты также вырвались вперёд — 4:3.

В завершающем периоде «горняки» вновь смогли догнать «Молот» — 4:4. Но решающее слово оказалось за «молотобойцами». Они забросили победную шайбу за две минуты до финальной сирены.

Героем встречи стал Степан Никулин, оформивший хет-трик и сделавший две голевые передачи. Ещё два гола у пермяков забили Игорь Зенчиков и Матвей Банников.

Следующую игру подопечные Альберта Логинова проведут 14 ноября в Пензе против местного «Дизеля».

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