Елена Синица На этой неделе в Перми будут работать 13 мобильных пунктов вакцинации Доступны вакцины от коронавируса и от гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 8 по 14 ноября в Перми будут работать 13 мобильных пунктов вакцинации, в которых можно будет поставить прививку от коронавируса и от гриппа. Об этом сообщает краевой минздрав.

Так, 8–14 ноября с 12:00 до 18:00 привиться от COVID-19 и от гриппа можно в торгово-развлекательном комплексе «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж).





Также 8–12 ноября с 11:00 до 17:00 и 13 ноября с 09:00 до 14:00 вакцинироваться можно в гипермаркете «Магнит Семейный» на ул. Светлогорской, 15а.





Ещё один пункт будет размещён в выставочном объединении «Пермская ярмарка» на шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж). Он будет работать 8–12 ноября с 11:00 до 17:00 и 13–14 ноября с 10:00 до 18:00.





На первом этаже ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) можно будет вакцинироваться от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции. Пункт будет работать 9–14 ноября с 11:00 до 17:00.





Организован пункт и в помещении автовокзала (ул. Революции, 68). Он будет работать 8–12 ноября с 10:00 до 16:00.





В период с 8 по 13 ноября с 12:00 до 18:00 привиться можно перед ТРК «Столица».





В центральном офисе МФЦ (ул. Куйбышева, 9) прививку можно поставить 8–14 ноября с 11:00 до 17:00.





Кроме того, будет работать пункт в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13) 8–12 ноября с 14:00 до 20:00 и 13–14 ноября с 12:00 до 18:00.





Можно будет привиться и в помещении Сбербанка (бульвар Гагарина, 65а) 9–12 ноября с 10:00 до 15:00.





Будет работать пункт вакцинации в гипермаркете товаров для дома «Баумолл» (ул. Героев Хасана, 109) 8–12 ноября с 12:00 до 16:00.





Помимо этого, будет организован пункт в СК «Спортхолл» (проспект Парковый, 58а). Он будет работать 9 и 11 ноября с 10:00 до 12:00.





Также привиться возможно в ТРЦ «Облака» на ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217) 8–12 ноября с 11:00 до 17:00 и в ТЦ «Леруа Мерлен» на шоссе Космонавтов, 164б 8–12 ноября с 14:00 до 18:00.





Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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