Елена Синица В Прикамье выявлено 712 новых случаев заражения коронавирусом За сутки от ковида умерли 38 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 712 новых случаев COVID-19.

Сейчас в краевых стационарах в тяжёлом состоянии находятся 488 пациентов. Из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровел 501 человек, умерли — 38.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 125 451. За сутки в регионе проведено 8642 ПЦР-исследования на коронавирус.





По состоянию на утро 8 ноября в Пермском крае привились от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов 978 546 человек. При этом 687 390 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.

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