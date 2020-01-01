Елена Синица
В Прикамье выявлено 712 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки от ковида умерли 38 человек
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 712 новых случаев COVID-19.
Сейчас в краевых стационарах в тяжёлом состоянии находятся 488 пациентов. Из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ.
За эти же сутки выздоровел 501 человек, умерли — 38.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 125 451. За сутки в регионе проведено 8642 ПЦР-исследования на коронавирус.
По состоянию на утро 8 ноября в Пермском крае привились от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов 978 546 человек. При этом 687 390 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
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