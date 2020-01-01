Олеся Максименко Срок действия QR-кодов не изменился Они по-прежнему действительны в течение года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

QR-коды, подтверждающие вакцинацию против COVID-19 или перенесённое заболевание, остаются действительны в течение года, сообщают в Минцифры и Минздраве РФ. Сокращение срока действия сертификата пока не планируется.

Утром 8 ноября срок действия QR-кодов на портале «Госуслуг» изменился с 12 месяцев на шесть. Как пояснили в ведомствах, это произошло из-за технических работ. На данный момент ошибка исправлена, сайт работает в штатном режиме, срок действия QR-кодов меняется на прежний.

Напомним, в России с 8 ноября начали действовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 (или перенесённом ковиде) единого образца. А ранее выданные сертификаты будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

Именно в процессе обновления формы сертификата на «Госуслугах» срок его действия неожиданно сократился до полугода.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили изданию E1.ru, что причиной сокращения срока стал «скорее всего, сбой системы «Госуслуг» и посоветовали обращаться в техподдержку портала.

Добавим, что сайт «Госуслуг» всю первую половину дня работал с перебоями.

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