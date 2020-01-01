Мария Сыропятова В России введена единая форма сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции Они будут формироваться автоматически Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 8 ноября, вступил в силу приказ федерального минздрава о единой форме сертификатов о прививках от коронавирусной инфекции.

QR-код расположен в правом верхнем углу сертификата. Сертификаты будут формироваться на портале госуслуг не позднее чем через три дня после вакцинации, причём одновременно на русском и английском языках. В бумажном виде сертификат можно будет получить в МФЦ.

При этом сертификаты, выданные до 8 ноября 2021 года, будут автоматически обновлены до 1 марта 2022 года также на портале госуслуг.

Напомним, в Пермском крае QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесённое заболевание, необходим для посещения общественных мест, в том числе бизнес-центров, непродовольственных магазинов, банков, салонов красоты, кафе и ресторанов. При доставке, в том числе самовывозе, заказа из заведения общепита или непродовольственного магазина QR-код показывать не нужно.

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