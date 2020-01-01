Мария Сыропятова На туристический форум в Пермском крае собираются потратить 8,5 млн рублей Его проведение запланировано на вторую половину декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Во второй половине декабря 2021 года в Пермском крае собираются провести туристический форум, посвящённый развитию малой авиации. Аукцион на его проведение объявлен на портале госзакупок.

Заказчик — краевой центр развития туризма (подведомственное учреждение министерства туризма и молодёжной политики). Начальная стоимость работ — 8,5 млн руб.

Согласно техническому заданию, форум должен длиться минимум три дня в период между 15 и 27 декабря 2021 года. Потенциальный подрядчик должен обеспечить аренду помещений общей площадью не менее 1 тыс. кв. м на первом этаже здания. Среди помещений должен быть форум-холл площадью не менее 400 кв. м с посадочными местами на 120 человек, а также входная зона площадью не менее 500 кв. м с переговорной комнатой не менее 50 кв. м.

Программа форума должна включать в себя выступления представителей федеральных органов власти, в том числе Государственной думы, Минтранса, Росавиации и Минтуризма. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 ноября 2021 года.

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