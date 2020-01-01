В Пермском крае потепление сменится резким похолоданием В ночь на четверг температура воздуха опустится до -20° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на этой неделе ожидается погода со значительными колебаниями температуры. Об этом сообщают специалисты научного проекта «Метеоролог и Я».

В понедельник и вторник будет относительно тепло: днём воздух прогреется до 0°... +5°, пройдёт мокрый снег, переходящий в дождь.

В среду вся территория региона окажется в арктическом воздухе. Температура опустится до -6°... -11°. Пик похолодания будет в ночь на четверг. На востоке Прикамья ожидаются морозы до -20°, в остальных районах столбики термометров опустятся до -9…-14°. Днём 11 ноября воздух прогреется только до -2°…-7°, пройдёт снег, а порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В пятницу в крае снова потеплеет до 0°…+1°.

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