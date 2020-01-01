Олеся Максименко За сутки COVID-19 диагностирован у жителей 34 муниципалитетов Прикамья В Перми — 398 новых случаев заражения Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи коронавируса выявлены в 34 территориях Пермского края.

Наибольшее количество заболевших — в Перми и Добрянском округе: 398 и 39 заразившихся соответственно. На третьем месте по количеству инфицированных — Соликамский округ и Чайковский: по 28 новых случаев.

В Березниках за сутки поставлено 26 диагнозов COVID-19, в Осинском округе — 21, в Бардымском — 18, в Красновишерском — 15, в Гайнском и Октябрьском — по 14, в Чусовском — 12, в Горнозаводском — 11, в Кудымкаре и Уинском округе — по 10.

В Александровском и Кудымкарском округах заразились по восемь жителей, в Пермском районе — семь, в Губахе и Чернушинском округе — по пять, в Кочёвском и Лысьвенском округах — по четыре, в Кунгуре, Еловском, Косинском и Очёрском округах — по три, в Краснокамском, Ординском, Юрлинском и Юсьвинском округах — по два.

По одному инфицированному выявлено в Кизеле, Кунгурском районе, Берёзовском, Карагайском и Сивинском округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.