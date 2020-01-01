Реготделение партии «Новые люди» возглавил Денис Шитов Он же руководит фракцией в краевом Законодательном собрании Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Шитов

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Директор бизнес-центра Like, основатель ГК «Алигон» Денис Шитов стал руководителем регионального отделения «Новых людей», сообщается в социальных сетях партии. Как пояснил Шитов «Новому компаньону», назначение состоялось еще в начале октября.

Шитов в сентябре был избран депутатом краевого Законодательного собрания и возглавил фракцию «Новых людей» в парламенте. Кроме него партию в Законодательном собрании представляет помощник гендиректора ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Сергей Исаев.

Ранее реготделение «Новых людей» возглавляла Яна Шубейкина. Изданию стало известно, что сейчас она уехала в Москву и готовится к выборам в Мосгордуму.





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