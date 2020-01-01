Уставный капитал «Краевой сетевой компании» увеличился до 153 млн руб. Ранее от составлял 3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В начале ноября уставный капитал ООО «Краевая сетевая компания» увеличился в 51 раз: с 3 млн руб. до 153 млн руб. Информация об этом появилась в профессиональной системе проверки контрагентов «Контрагент.Про».

Организация ООО «Краевая сетевая компания» (КСК) была зарегистрирована 30 августа 2021 года, учредитель общества — Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования (ПАИЖК).

КСК создана для объединения в один комплекс локальных электрических сетей и объектов теплоснабжения региональных бюджетных учреждений, поясняли тогда в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства

Основным видом деятельности КСК является: «Передача электроэнергии». Организация «КСК» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД2 как: «Деятельность в области архитектуры», «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях», «Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям», «Деятельность специализированная в области дизайна», «Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций».

Директор КСК — Денис Хабибулин. Он родился в пос. Яйва. Получил высшее образование по специальности инженер по эксплуатации тепловых электростанций УГТУ УПИ г. Екатеринбург (1997 — 2002 годы), менеджер предприятий энергосистем УГТУ УПИ г. Екатеринбург (2002-2008 годы). В сфере энергетики занят с 2002 года, в том числе работал на предприятиях ОАО «Пермэнерго», ОАО «ТГК-9», ЗАО «КЭС», ПАО «Т-Плюс», ООО «Д3 Энерготрэйд». Бизнесмен, меценат.

























В Прикамье появилась «Краевая сетевая компания»

Её учредителем выступает ПАИЖК





17 сентября





теплоснабжение

Константин Долгановский





В Пермском крае зарегистрировано ООО «Краевая сетевая компания». Её учредителем является АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Отметим, что 100% акций ПАИЖК находятся в собственности краевого правительства.





В пресс-службе ПАИЖК изданию сообщили, что компания объединит в один комплекс локальные электрические сети и объекты теплоснабжения региональных бюджетных учреждений.





«На сегодняшний день, в бюджетных учреждениях по всему краю (детских садах, школах, спортивных учреждениях) есть свои локальные электрические сети и объекты теплоснабжения, — пояснили в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства. — Для них они являются непрофильными активами и создают дополнительную нагрузку на хозяйственную деятельность. Планируется, что ООО «КСК» объединит в один комплекс такие объекты коммунальной инфраструктуры для их эффективного обслуживания».





Предполагается, что создание единой сетевой компании повысит надёжность тепло- и электроснабжения. Кроме этого, это снизит риски возникновения аварий на объектах и позволит реализовать эффективную программу по их модернизации.





Помимо этого, компания будет также управлять аварийно-восстановительными работами в отношении бесхозных объектов сетевого хозяйства.





По данным «СПАРК-Интерфакс», директором компании назначен пермский бизнесмен Денис Хабибулин.





Справка





Денис Хабибулин родился в пос. Яйва. Получил высшее образование по специальности инженер по эксплуатации тепловых электростанций УГТУ УПИ г. Екатеринбург (1997 — 2002 годы), менеджер предприятий энергосистем УГТУ УПИ г. Екатеринбург (2002-2008 годы). В сфере энергетики занят с 2002 года, в том числе работал на предприятиях ОАО «Пермэнерго», ОАО «ТГК-9», ЗАО «КЭС», ПАО «Т-Плюс», ООО «Д3 Энерготрэйд». Бизнесмен, меценат.









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