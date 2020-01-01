Елена Синица В Прикамье появилась «Краевая сетевая компания» Её учредителем выступает ПАИЖК Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зарегистрировано ООО «Краевая сетевая компания». Её учредителем является АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Отметим, что 100% акций ПАИЖК находятся в собственности краевого правительства.

В пресс-службе ПАИЖК изданию сообщили, что компания объединит в один комплекс локальные электрические сети и объекты теплоснабжения региональных бюджетных учреждений.

«На сегодняшний день, в бюджетных учреждениях по всему краю (детских садах, школах, спортивных учреждениях) есть свои локальные электрические сети и объекты теплоснабжения, — пояснили в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства. — Для них они являются непрофильными активами и создают дополнительную нагрузку на хозяйственную деятельность. Планируется, что ООО «КСК» объединит в один комплекс такие объекты коммунальной инфраструктуры для их эффективного обслуживания».

Предполагается, что создание единой сетевой компании повысит надёжность тепло- и электроснабжения. Кроме этого, это снизит риски возникновения аварий на объектах и позволит реализовать эффективную программу по их модернизации.

Помимо этого, компания будет также управлять аварийно-восстановительными работами в отношении бесхозных объектов сетевого хозяйства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», директором компании назначен пермский бизнесмен Денис Хабибулин.

Справка

Денис Хабибулин родился в пос. Яйва. Получил высшее образование по специальности инженер по эксплуатации тепловых электростанций УГТУ УПИ г. Екатеринбург (1997 – 2002 годы), менеджер предприятий энергосистем УГТУ УПИ г. Екатеринбург (2002-2008 годы). В сфере энергетики занят с 2002 года, в том числе работал на предприятиях ОАО «Пермэнерго», ОАО «ТГК-9», ЗАО «КЭС», ПАО «Т-Плюс», ООО «Д3 Энерготрэйд». Бизнесмен, меценат.

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