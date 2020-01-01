За сутки в Прикамье зафиксировано 710 случаев коронавируса Скончались 36 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 710 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 124 739. За сутки в регионе проведено 8 053 ПЦР-исследования на коронавирус.

По состоянию на утро 7 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 974 818 человек. 686 659 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.

В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 482 пациента. Из них 209 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончались 6 050 человек.

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