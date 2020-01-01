Андрей Стрельцов
«Молот» обыграл «Зауралье»
Это третья победа подряд в домашней серии матчей пермской команды
Хоккеисты «Молота» со счётом 3:2 в чемпионате ВХЛ обыграли ХК «Зауралье» на своей площадке.
В начале преимущество было на стороне хозяев, и они повели — 2:0. Голы в первом периоде забили Илья Чефанов и Камиль Шиафотдинов. Ближе к концу встречи на табло горели уже цифры 2:2. Гости сумели догнать «молотобойцев».
Но решающее слово осталось за «Молотом»: победную точку в поединке поставил Давид Мнацян.
«Молоту» осталось провести на родной арене ещё один поединок. Он состоится 8 ноября, и зрители на эту встречу будут допущены при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Соперником будет ХК «Горняк-УГМК».
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