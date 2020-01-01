Олеся Максименко COVID-19: в Прикамье зафиксировано 711 новых случаев За сутки от коронавируса скончался 41 пациент Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае диагностировано 711 новых случаев COVID-19.

За этот же период от коронавируса скончался 41 житель Прикамья, выздоровели 509 человек.

В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 482 пациента, 209 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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