Олеся Максименко
COVID-19: в Прикамье зафиксировано 711 новых случаев
За сутки от коронавируса скончался 41 пациент
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае диагностировано 711 новых случаев COVID-19.
За этот же период от коронавируса скончался 41 житель Прикамья, выздоровели 509 человек.
В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 482 пациента, 209 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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