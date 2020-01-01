Олеся Максименко Новые случаи COVID-19 выявлены в 30 муниципалитетах Прикамья В Перми — 373 заразившихся Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество новых случаев коронавируса в регионе за минувшие сутки выявлено в Перми, Краснокамском округе и Чайковском — 373, 69 и 62 заразившихся соответственно.

Кроме того, 24 диагноза COVID-19 подтвердились в Очёрском округе, 23 — в Добрянском, 22 — в Карагайском, 15 — в Октябрьском, 13 — в Большесосновском районе. В Бардымском и Осинском округах — по 12 заболевших, в Кунгурском округе — девять, в Пермском районе и Верещагинском округе — по восемь, в Уинском и Нытвенском округах — по семь, в Лысьвенском и Горнозаводском — по шесть, в Кунгуре, Губахе и Чусовском округе — по пять.

По четыре новых случая выявлено в Ильинском округе и Березниках, три — в Кизеле, два — в Соликамском округе, по одному — в Александровском, Берёзовском, Куединском, Ординском, Чернушинском и Юрлинском округах.

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