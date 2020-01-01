Елена Синица Австрия снимает ограничения на авиасообщение с Россией Меры перестанут действовать с 9 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 ноября Австрия снимает ограничения на авиасообщение с Россией. Об этом сообщил в пятницу статс-секретарь Министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Магнус Бруннер, передаёт ТАСС.

«9 ноября все ограничения на полеты между Австрией и Россией с российской стороны будут сняты. Австрия также снимает взаимные ограничения», — приводит слова из заявления Бруннера ТАСС.





Он также отметил, что поддержание авиасообщения между Австрией и Россией имеет «решающее значение не только для авиационного сектора, но и для оживления экономических и социальных отношений».





«Настало время вернуть доверие пассажиров. Мы должны показать, что надёжное авиасообщение между Австрией и Россией может быть обеспечено», — сказал статс-секретарь.





Сейчас между Австрией и Россией выполняется ограниченное количество авиарейсов. Въезд в Австрию из России возможен при соблюдении определённых правил в условиях пандемии COVID-19.

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