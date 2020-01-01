Елена Синица Жителя Александровска отправили в колонию за вождение автомобиля в нетрезвом виде Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с транспортом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Александровский городской суд отправил 41-летнего местного жителя в колонию строгого режима за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Поясняется, что в мае 2021 года, сотрудники ГИБДД трижды за один месяц задерживали мужчину по этой причине. Помимо этого, он управлял машиной без регистрационных номеров.





Отмечается, что в августе 2018 года, также из-за вождения в нетрезвом состоянии, обвиняемого оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили прав на управление транспортом сроком на 1,5 года.





Сейчас же суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев.

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