Елена Синица В Прикамье выявлено 710 новых случаев заражения COVID-19 Умер ещё 41 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

больница

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 710 новых случаев COVID-19.

В краевых стационарах сейчас в тяжёлом состоянии находятся 493 пациента. Из них 205 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровело 502 человека, умер — 41.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 123 318. За сутки в регионе проведено 14 435 ПЦР-исследований на коронавирус.





По данным на 5 ноября, привились от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов 964 394 жителя края. Полностью завершили курс иммунизации 684 840 жителей.

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