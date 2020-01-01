Елена Синица В Перми более 20 домов остались без холодной воды Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает «Новогор-Прикамье», в ночь на 5 ноября, из-за аварий в Перми 24 дома остались без холодного водоснабжения.

Так, с 01:00 холодной воды нет по адресам:





— ул.9 января, 16;





— ул.Красина, 23, 26, 33, 35, 38;





— ул.Маяковского, 1, 12, 12А, 13, 15, 16, 3, 5, 7, 9;





— ул.Ударника, 11, 3, 4, 5, 7, 9.





С 02:30 без холодной воды остались жители домов:





— ул.Луначарского, 11А;





— ул.Пушкина, 7.





Время включения водоснабжения на данный момент не сообщается.





Также в «Новогоре» предупреждают об отключении холодной воды на ул.Муромская, 16 и ул.Яблочкова, 23, 29. По этим адресам воды не будет с 10:00 9 ноября до 10:00 10 ноября из-за планово-ремонтных работ.

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