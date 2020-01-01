Елена Синица В выходные в Прикамье потеплеет до +8 градусов Также ожидаются осадки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 5 ноября, днём температура воздуха максимально повысится до +3 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

При этом, по словам синоптиков, 6 и 7 ноября, территория края окажется под влиянием активного циклона.





«В его тёплом секторе будет распространяться очень тёплая и насыщенная влагой воздушная масса из района Средиземного моря. Однако аномальное тепло доберется, вероятно, только до северных и северо-западных районов края, где вечером 6 ноября возможно потепление до +7…+8 градусов. На остальной территории температура будет ниже, максимальные значения в пределах +4…+6», — сказали синоптики ГИС-центра классического университета.





Они также отмечают, что в субботу порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с. Кроме этого, в регионе ожидаются интенсивные осадки.





За три дня на северо-востоке региона может выпасть до 49 мм осадков в виде снега и дождя. Это значение превышает половину месячной нормы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.