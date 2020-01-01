Андрей Стрельцов «Молот» праздновал успех в матче с «Южным Уралом» Пермский хоккейный клуб одержал победу во второй игре домашней серии Поделиться Поделиться Твитнуть

Хоккеисты «Молота» со счётом 2:1 обыграли в родных стенах ХК «Южный Урал». Это случилось в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Хозяева первыми открыли счёт на исходе первого периода. Шайба на счету Дмитрия Воробьёва. После перерыва команды обменялись голами. Вначале отличилась команда из Орска, а спустя 30 секунд Илья Чефанов вновь вывел хозяев площадки вперёд — 2:1. Последняя двадцатиминутка завершилась без забитых шайб.

Следующий матч пермский ХК тоже проведёт дома 6 ноября. Соперник — курганский клуб «Зауралье». Начало встречи — в 17:00.





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