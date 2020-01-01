С начала года на территории Пермского края построено 1,3 млн кв. м жилья На долю индивидуальных жилых домов пришлось 54% Поделиться Поделиться Твитнуть

В январе-сентябре 2021 года на территории Пермского края построено 12033 квартиры общей площадью 933,7 тыс. кв. метров, что составило 130,4% к соответствующему периоду предыдущего года. В сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 405,9 тыс. кв. метров, или 152,2% к январю-сентябрю 2020 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Населением за счёт собственных и привлечённых средств построены жилые дома общей площадью 503,7 тыс. кв. метров, что на 23,3% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. На долю индивидуальных жилых домов пришлось 54% от общего объёма введённого жилья, в январе-сентябре 2020 года их доля составляла 60,4%. В январе-сентябре 2021 года на территории Пермского края введено 4320 зданий жилого и нежилого назначения. Из них на жилые здания пришлось 95,5% и на нежилые здания – 4,5%.

За 9 месяцев текущего года на территории края сданы в эксплуатацию объекты социального назначения:

- дошкольные образовательные организации на 1632 места (из них на 520 мест в сельской местности);

- дошкольные образовательные организации для детей в возрасте до трёх лет на 256 мест (из них на 80

мест в сельской местности);

- амбулаторно-поликлинические организации на 350 посещений в смену;

- учреждения культуры клубного типа на 414 мест, из них все в сельской местности;

- гостиницы на 109 мест;

- туристские базы на 12 мест;

- плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 и 50 м) 1 ед., зеркалом воды 400 кв. м;

- спортивные залы (577 кв. м);

- физкультурно-оздоровительные комплексы (4 ед.);

- горнолыжный подъемник протяженностью 1194,3 м;

- культовые сооружения (3 ед.).

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