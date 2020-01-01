Андрей Стрельцов «Амкар» победил ФК «Оренбург-2» На своём поле пермский клуб забил сопернику три безответных мяча Поделиться Поделиться Твитнуть

В матче чемпионата второго дивизиона ФНЛ «Амкар» с крупным счётом обыграл дубль «Оренбурга». Итоговый результат — 3:0 в пользу пермской команды.

Хозяева забили один гол в первом тайме, остальные — после перерыва. Дублем отметился капитан команды Евгений Тюкалов и еще один гол записал на свой счёт Илья Гулятьев.

Таким образом красно-черные взяли реванш за поражение от дубля «Оренбурга» в матче первого круга.

Уже 9 ноября подопечные Рустема Хузина проведут на домашней арене матч против ФК «Спартак» Туймазы.





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