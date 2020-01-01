Пермяк убил жену и внука и свёл счёты с жизнью По факту преступления возбуждено уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел троих местных жителей с травмами криминального характера. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как уточняют в ведомстве, 3 ноября в одной из квартир по улице Невского вернувшаяся домой местная жительница обнаружила тела своих родителей 75 и 65 лет, а также 17-летнего сына.

В ходе следствия было установлено, что преступление совершил 75-летний глава семьи, после чего свёл счеты с жизнью.

В настоящее время осмотрено место происшествия, назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.