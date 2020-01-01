За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 709 новых случаев COVID-19
Скончались от коронавируса 39 человек
По данным Роспотребнадзора, за вчерашние сутки в Пермском крае подтверждено 709 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 575 пациентов, скончались 39.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 122 608. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 932 человека.
На сегодняшний день в Пермском крае в перепрофилированных под лечение от COVID-19 стационарах находятся 4 098 пациентов, 509 из них — в тяжёлом состоянии, 214 подключены к аппаратам ИВЛ.
По состоянию на утро 4 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 960 760 человек. 683 888 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
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