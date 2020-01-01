В Перми усилены меры антитеррористической безопасности На патрулирование улиц направлены члены народных дружин Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в День народного единства усилят меры безопасности. Такое решение принято на заседании городской антитеррористической комиссии, где обсуждались меры по обеспечению общественной безопасности в период праздничных выходных.

С сегодняшнего дня усилены меры антитеррористической безопасности во всех муниципальных учреждениях. Их охрана осуществляется силами подразделений войск Национальной гвардии, напомнили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, проведена дополнительная профилактическая работа с лидерами национальных диаспор и этнических землячеств с целью предупреждения возможных проявлений экстремистского, националистического характера и провокационных действий.

Также патрулирование городских улиц в праздничные дни будут осуществлять члены народных дружин.

Напомним, в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой массовые праздничные мероприятия проводиться не будут.

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