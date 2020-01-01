Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Все — в онлайн, кроме Алёны Апиной Ночь искусств уходит в виртуальную реальность Поделиться Поделиться Твитнуть

Решение, которое несколько раз принималось и отменялось: все культурные события 4 ноября пройдут в онлайн-формате.

В официальном документе говорится:





«В связи с решением оперштаба и требованиями Роспотребнадзора мероприятия, посвященные Дню народного единства и всероссийской акции «Ночь искусств», рекомендовано проводить в онлайн-формате. С программой событий можно познакомиться на сайтах учреждений и в их соцсетях, а также в тематическом разделе на сайте Министерства культуры Пермского края, посвященном «Ночи искусств» в Пермском крае».





Концерт группы Jagath в Музее современного искусства PERMM и концерт классической музыки в Доме Мешкова отменяются. Концерт «Музыка древних цивилизаций» из программы Международного органного фестиваля пройдёт в формате онлайн на сайте Пермской филармонии.





Вернисаж выставки «Не только украшение…» в Пермской государственной художественной галерее отменяется, выставку можно будет увидеть с 9 ноября, если не продлят локдаун.





Единственное массовое культурное событие 4 ноября, которое пройдёт в офлайне — праздничный вечер в ДК Солдатова с концертом Алёны Апиной. Начало в 16:00, онлайн-трансляция пройдёт на YouTube-канале ДК им. Солдатова.





Это — окончательное решение. Кажется.

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