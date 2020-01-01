Запрет на массовые мероприятия в школах продлевается до 1 января 2024 года Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба правительства Пермского края

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе школ в условиях коронавируса до 2024 года. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно постановлению, за каждым классом останется закреплённым один отдельный кабинет для обучения по всем предметам.

Расписание уроков и перемен будут составлять так, чтобы контакты между учащимися были минимальными.

Также до 1 января 2024 года сохранится запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных классов или групп.

Исключение сделано для организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций дополнительного образования и досуговых организаций.

Запрет проводить в помещениях массовые мероприятия продлён не только в школах, но и на выезде — в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах.

Для школ и детских садов продлено требование регулярно убирать и проветривать помещения, а также мерить температуру у детей. Эти правила были введены летом 2020 года.

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