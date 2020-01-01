За сутки новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 31 территории края В тройке лидеров по числу инфицированных — Пермь, Пермский район и Октябрьский округ Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 31 территории региона.

Большинство инфицированных (267) выявлено в Перми, На втором месте — Пермский муниципальный район (75). На третьем — Октябрьский городской округ (65).

В Чернушинском городском округе инфекция подтвердилась у 56 прикамцев, в Осинском городском округе — у 51, в Чайковском — у 38, в Бардымском муниципальном округе — у 29.

COVID-19 выявлен у 16 жителей Березовского муниципального округа, у 15 жителей Суксунского городского округа, у 14 жителей Кишертского муниципального округа.

Далее идут Чусовской городской округ (13), Еловский муниципальный округ (12), Уинский муниципальный округ (9), Краснокамский городской округ (8), Добрянский городской округ (7), Верещагинский городской округ (6).

По 3 случая заражения зафиксировано в Кизеле, Нытвенском и Очерском городских округах. По 2 заболевших обнаружено в Березниках, Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, Лысьвенском городском округе, Куединском и Сивинском муниципальных округах.

По одному инфицированному выявлено в шести территориях Прикамья. Это ЗАТО Звездный, Александровский, Косинский и Кудымкарский муниципальные округа, а также Гремячинский и Соликамский городские округа.

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