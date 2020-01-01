Власти Перми рассмотрели ряд новых городских инвестиционных проектов Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании комиссии по разработке и реализации инвестпроектов обсуждался вопрос об изменении сроков осуществления капитальных вложений и объемов бюджетных ассигнований в объекты муниципальной собственности Перми. Об этом сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

Заседание провел первый заместитель главы администрации города Перми Эдуард Хайруллин, в работе приняли участие председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов, депутаты Василий Кузнецов, Михаил Бесфамильный, Михаил Черепанов.

О реконструкции сада им Н.В. Гоголя рассказал Сергей Красильников, и.о. начальника департамента дорог и благоустройства: «В прошлом году по объекту было получено положительное заключение, стоимость объекта составляет 184,2 млн. На сегодня в бюджете города Перми предусмотрено ассигнования в размере 92 млн.рублей. Прорабатывается вопрос о привлечении софинансирования из бюджета Пермского края, а также перенесение сроков капитального вложения с 2020 года на период до 2024 года».

Рассматривался вопрос об изменении размера бюджетных ассигнований на строительство сквера по ул. Яблочкова. Проектом предусмотрено создание дорожно-тропиночной сети, устройство наружного освещения, площадок для отдыха детей и взрослых. Стоимость строительства объекта составляет 21,7 млн. руб.

Члены инвесткомиссии обсудили вопрос о строительстве места отвала снега «Голый мыс». Сергей Красильников отметил, что в результате пробных бурений двух скважин на объекте выявлено, что исследуемые почво-грунты относятся к чрезвычайно опасной категории по степени загрязнения тяжелыми металлами и подлежат вывозу и утилизации на специализированных полигонах. Инвесткомиссией было принято решение о прекращении финансирования проекта.

Дмитрий Малютин уточнил, что стоимость реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до Шоссе Космонавтов увеличилась на 491 268,8 тыс. руб.: «С чем связано такое подорожание?».

«Недавно были представлены подрядными организациями предварительные расчеты. Есть вопросы, связанные с реконструкцией путепроводов над железнодорожными путями. В итоге были получены технические условия, которые привели к удорожанию проекта»,- ответил Сергей Красильников.

Члены инвестиционной комиссии поддержали изменение сроков финансирования нескольких проектов. На период 2021-2027 годы перенесены сроки реконструкции ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской, на 2022-2026 годы перенесены сроки строительства автомобильной дороги по Ивинскому проспекту, на 2021-2025 годы перенесены сроки реконструкции ул. Революции — 2 очередь моста через реку Егошиху.

Также членам комиссии были представлены новые инвестиционные проекты — строительство улиц Агатовой, Топазной и Сапфирной. Проектом предусмотрено строительство автомобильной дороги с устройством наружного освещения, сетей ливневой канализации, пешеходного тротуара. В сфере благоустройства планируется строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской, по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной, а также по ул. Окулова, 73.

Дмитрий Малютин считает, что нужно усилить работу по реализации инвестиционных проектов. «Многие крупные проекты планируются, но не реализуются или реализуются со значительным переносом сроков. Стоит важная задача — завершить начатые проекты, а не откладывать их», — резюмировал он.

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