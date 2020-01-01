Елена Синица Ночью 3 ноября температура воздуха в крае опустилась до –22 градусов Подобные похолодания последний раз были зафиксированы в ноябре 2016 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научно-популярного проекта «Метеоролог и я», в ночь на 3 ноября на северо-востоке региона в поселке Вая столбики термометров достигли отметки -22,3 градусов.

В восточных районах края температура воздуха опустилась до -19,4 градусов. На остальной территории Пермского края ночью было в пределах -10...-15 градусов.

При этом, синоптики отмечают, что за последние десять лет в начале ноября подобные похолодания были зафиксированы в 2011 и 2016 годах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.