Елена Синица В Прикамье выявлено 708 новых случаев заражения COVID-19 Умерло ещё 37 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 708 новых случаев COVID-19.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 121 899. За сутки в регионе проведено 9 730 ПЦР-исследований на коронавирус.





На данный момент в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 949 613 человек. При этом 681 450 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.





Сейчас в краевых стационарах в тяжелом состоянии находятся 514 пациентов. Из них 221 подключен к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровел 551 человек, умерло — 37

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