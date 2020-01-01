Елена Синица В Прикамье выявлено 35 «ковидных» территорий За прошедшие сутки зафиксирован 701 случай заражения Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае зафиксирован 701 случай заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 35 территориях региона.

Большинство случаев выявлено в Перми — 158. В Пермском муниципальном районе COVID-19 диагностирован у 93 человек, в Лысьвенском городском округе — у 51.





В Чусовском городском округе заразилось ещё 38 прикамцев, в Соликамском городском округе — 35, в Краснокамском городском округе — 31. В Добрянском городском округе COVID-19 обнаружен у 29 жителей, в Чайковском — у 25, в Оханском городском округе — у 24. По 22 человека заболели в Березниках и Карагайском муниципальном округе. В Красновишерском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 21 жителя.





В Березовском муниципальном округе, Гремячинском городском округе и Кизеле обнаружено по 18 случаев заражения. В Очёрском городском округе COVID-19 подтвердился у 16 человек, в Ильинском городском округе — у 15, в Горнозаводском городском округе — у 12, в Нытвенском городском округе — у девяти и в ЗАТО Звёздном — у семи.





В Кунгуре и Ординском муниципальном округе зафиксировано по пять заболевших, в Осинском городском округе, Куединском и Сивинском муниципальных округах — по четыре. В Кунгурском муниципальном районе коронавирусная инфекция обнаружена у трх жителей.





По два человека заболели в Бардымском, Гайнском и Еловском муниципальных округах, а также в Суксунском и Чернушинском городских округах. По одному инфицированному выявлено в четырех территориях Прикамья. Это Александровский и Косинский муниципальные округа, Верещагинский и Чердынский городские округа.





Всего в Пермском крае выявлен 121 191 заболевший COVID-19.

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