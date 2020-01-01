Андрей Стрельцов «Молот» на домашнем льду победил «Челмет» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот» обыграл челябинский «Челмет» в матче регулярного чемпионате ВХЛ со счетом 5:4.

Первый период остался за гостями. Они выиграли его со счётом 2:0. Во второй двадцатиминутке команды сравнялись по результату 3:3. Голы у пермской команды забили Игорь Зенчиков, Камиль Шиафотдинов и Алексей Ерохин. В заключительной трети матча, на 45 минуте Алексей Шубин вновь вывел «Молот» вперед 4:3. Но челябинская команда сравняла счёт.

Решающую пятую шайбу забил Даниил Сероух. За пару секунд до сирены, гостям, показалось, удалось вновь сравнять результат, но арбитры встречи после просмотра видеозаписи отменили взятие ворот. Итог — победа «Молота».

Следующую поединок подопечные Альберта Логинова проведут вновь без зрителей на своём льду 4 ноября против команды «Южный Урал» (Орск).





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