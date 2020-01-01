Мария Сыропятова Срок действия QR-кодов о вакцинации могут сократить до шести месяцев Решение могут принять в случае неблагоприятного развития эпидситуации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После введения в Пермском крае QR-кодов для посещения кафе, спортивных мероприятий, фитнес-клубов и непродовольственных магазинах в социальных сетях пермяки ведут ожесточённые дискуссии на тему вакцинации тех, у кого по-прежнему высокий уровень антител. Обычно он фиксируется у тех, кто незаметно переболел COVID-19 или же сохранил высокий уровень антител через шесть месяцев после перенесённого заболевания.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю пояснили, что пока нет ответа на вопрос, какой уровень антител у человека достаточен для защиты от COVID-19 .

«Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты», — отметили в ведомстве.

Также в краевом Роспотребнадзоре добавили, что устойчивый иммунный ответ у лиц, переболевших коронавирусной инфекцией сохраняется в среднем шесть месяцев после перенесённой болезни. При этом, угасание способности организма встретить коронавирус происходит к девятому — двенадцатому месяцу, говорят в ведомстве. По этой причине ревакцинацию после прививки или перенесённого заболевания рекомендуют проводить после шести месяцев.

Сейчас QR-коды официально переболевшим выдают через поликлиники, МФЦ или портал Госуслуги сроком на шесть месяцев. Для вакцинированных срок действия QR-кодов — один год.

При этом, в краевом управлении Роспотребнадзора отметили, что в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации срок действия QR-кодов после прививки может быть сокращён до шести месяцев.

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