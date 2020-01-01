В Пермском крае начали прививать от коронавируса кормящих матерей В минздрав региона поступили разрешительные документы Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации «Спутником V», следует из инструкции к препарату, размещенной в Государственном реестре лекарственных средств.

Разрешена иммунизация кормящих матерей и в новой четырнадцатой по счёту редакции методических рекомендаций по лечению COVID-19, подготовленной минздравом РФ.

В региональное министерстве здравоохранения сообщили, что в курсе изменений, но напомнили, что вакцинация кормящих разрешена пока только «Спутником V».





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