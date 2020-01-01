В Перми вручили автомобиль пенсионеру, победившему в розыгрыше среди вакцинированных от ковида Анатолий Бибов получил ключи от новой LADA Granta Поделиться Поделиться Твитнуть

ТК «Ветта»

В Перми состоялось вручение автомобиля победителю розыгрыша, который проводился среди вакцинированных от коронавируса пенсионеров. Ключи от LADA Granta получил Анатолий Бибов. Об этом сообщает ВЕТТА.

«Это была ревакцинация, я ничего не заполнял, все это сделал терапевт, — рассказал Бибов. — Врач выдала мне купон, я на неё посмотрел и подумал, что, как обычно, ничего не достанется».

Напомним, розыгрыш автомобиля состоялся 28 октября.

Всего в течение месяца среди вакцинированных пенсионеров в Пермском крае было разыграно около 650 призов. Акция была призвана стимулировать людей старшего возраста, находящихся в группе риска, пройти иммунизацию от COVID-19. В ней приняли участие около 40 тыс. человек.

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