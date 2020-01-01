За сутки в Пермском крае подтверждён 701 новый случай COVID-19 Погибли от коронавируса 35 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 701 новый случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 546 пациентов, скончались 35.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 121 191. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 856 человек.

На сегодняшний день в Пермском крае в перепрофилированных под лечение от COVID-19 стационарах находятся 4 255 человек, из них 511 в тяжелом состоянии — 215 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 2 ноября в крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 936 668 человек. 678 803 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.





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