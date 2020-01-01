Осуждённая за хищение двух миллионов рублей главврач обжалует приговор Информация об этом опубликована в картотеке Ленинского районного суда Поделиться Поделиться Твитнуть

Марина Другова

ТК «Ветта»

Бывший главврач ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Марина Другова намерена обжаловать вынесенный ей обвинительный приговор. Информация об этом опубликована на сайте Ленинского районного суда Перми. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Ленинский районный суд Перми приговорил Марину Другову к 4,5 года лишения свободы и штрафу в 40 тыс. руб. Также она не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трёх лет. Отбывать срок экс-главврач будет в колонии общего режима.

Следствием было установлено, что в разное время в период с 2014 по 2019 год Другова с подельницей похитили более 2 млн руб. В частности, Марина Другова заключала фиктивные договоры на выполнение работ и оказание услуг с аффилированными ей организациями. Полученные деньги чиновница использовала на свои нужды.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.