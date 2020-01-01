Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 33 муниципалитетах Прикамья Чаще всего заражались жители Перми, Пермского района и Соликамского округа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам исследований Роспотребнадзора за сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 33 территориях Пермского края.

Больше всего заболевших выявлено в Перми (178), в Пермском муниципальном районе (85) и Соликамском городском округе (56).

В Краснокамском городском округе новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 51 жителя, в Очерском городском округе — у 34, в Березовском муниципальном округе — у 32, в Добрянском городском округе — у 28.

В Березниках и Верещагинском городском округе зафиксировано по 26 заразившихся. В Чусовском городском округе выявлено 25 инфицированных.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 120490 жителей с коронавирусной инфекцией.

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