Олеся Максименко В Прикамье стартовал второй этап конкурса по разработке гимна Перми Свою музыку для гимна можно предложить до 31 января 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начался приём заявок на участие во втором этапе конкурса на разработку гимна Перми. До 31 января 2022 года все желающие могут представить на конкурс музыку к текстам, которые были отобраны в ходе первого этапа.

В конкурсе могут принять участие отдельные авторы и творческие коллективы. Количество конкурсных материалов не ограничено. С текстами, отобранными конкурсной комиссией на первом этапе, можно ознакомиться по ссылке.

Конкурсная комиссия будет работать с 7 по 25 февраля следующего года, подведение итогов второго этапа конкурса запланировано на 28 февраля 2022 года. Жюри выберет три лучшие музыкальные работы. Победителей — авторов и слов, и музыки — определят интернет-голосованием. Победители получат по 300 тыс. руб.

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