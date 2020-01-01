Олеся Максименко Новый микрорайон в Новых Лядах начнут строить в 2022 году Начало проектирования комплекса намечено на ноябрь текущего года Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Новых Лядах в июле 2022 года может начаться строительство нового микрорайона на тысячу квартир.

В районе улиц 40 лет Победы, Трактовая, Мира и Молодёжная планируется возвести 3-, 6- и 8-этажные дома общей площадью 50 тыс. кв. м. с открытыми парковками по периметру квартала, сообщает пресс-служба Корпорации развития Пермского края.

Проектирование квартала начнётся в ноябре текущего года. На данный момент идут работы по оформлению участка в аренду и решается вопрос с условиями присоединения к инженерным сетям.

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