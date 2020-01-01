Олеся Максименко В Прикамье — новый «ковидный» антирекорд Количество заболевших за сутки превысило отметку в 700 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 702 новых случая заболевания COVID-19.

За этот же период выздоровел 401 пациент, 32 жителя Прикамья скончались.

В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 499 человек, 215 из них — на аппаратах ИВЛ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.