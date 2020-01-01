Олеся Максименко
В Прикамье — новый «ковидный» антирекорд
Количество заболевших за сутки превысило отметку в 700 человек
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 702 новых случая заболевания COVID-19.
За этот же период выздоровел 401 пациент, 32 жителя Прикамья скончались.
В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 499 человек, 215 из них — на аппаратах ИВЛ.
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