Олеся Максименко На неделе в Пермском крае похолодает до -15°С Ожидается преимущественно сухая погода Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным проекта «Метеоролог и я», на начавшейся неделе в Пермском крае ожидается сухая погода. Осадки возможны в понедельник и в конце недели.

В понедельник, 1 ноября, в северных районах Прикамья днём температура воздуха составит 0…−5°С, в южных и центральных — +2…+7°С. Возможен дождь, переходящий в снег.

В ночь с понедельника на вторник в Пермском крае похолодает до -10°С, а в отдельных районах по северу региона — до -15°С. Днём воздух прогреется до 0…−5°С.

В среду и четверг ожидается примерно такая же погода. А вот в пятницу, 5 ноября, ожидается потепление до 0…+5°С с осадками в виде дождей и мокрого снега.

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