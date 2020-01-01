Олеся Максименко В Пермском крае выявлено 36 территорий с коронавирусом В лидерах по количеству заражённых — Пермь, Краснокамский округ и Пермский район Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи коронавируса выявлены в 36 муниципалитетах Прикамья.

Наибольшее количество заболевших — в столице региона (333 человека), Краснокамском округе (67) и Пермском районе (46).

В Чайковском поставлен 31 новый диагноз COVID-19, в Красновишерском округе — 26, в Соликамском — 23, в Очёрском — 22, в Березниках — 20, в Ильинском — 11, в Александровском и Карагайском — по 10, в Кунгурском районе и Кунгуре — по девять, в Осинском и Верещагинском округах — по восемь.

По пять инфицированных — в ЗАТО Звёздный, Кудымкаре, Одинском и Кишертском округах, четыре — в Бардымском округе, по три — в Большесосновском районе и Добрянском округе, по два — в Берёзовском, Кочёвском, Октябрьском и Юсьвенском округах, по одному — в Губахе, Горнозаводском, Кудымкарском, Лысьвенском, Нытвенском, Оханском, Частинском и Чердынском округах.

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