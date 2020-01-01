Андрей Стрельцов «Амкар» добился крупной победы Пермский клуб в Екатеринбурге обыграл дубль «Урала» Поделиться Поделиться Твитнуть

Очередной матч в рамках чемпионата второй лиги ФНЛ «Амкар» провел в Екатеринбурге, где со счетом 4:1 победил ФК «Урал-2».

В первом тайме хозяев открыли счёт, забив с пенальти. После перерыва уже забивали только красно-чёрные. С 50-ой по 55 минуту голы забили Максим Жестоков, Кирилл Кочетов, и Александр Голубцов. Подвёл итог матча на 74 минуте Евгений Тюкалов, пославший мяч в сетку с одиннадцатиметрового.

Следующий поединок(0+) в первенстве второго дивизиона ФНЛ пермский клуб проведет 4 ноября на родном стадионе против дубля «Оренбурга».

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