Олеся Максименко
В Пермском крае — 688 новых случаев COVID-19
За сутки проведено более 14 тыс. ПЦР-исследований
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 688 жителей Прикамья. Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило отметку в 119 тыс. человек.
За это же время вылечились 522 пациента, 31 заразившийся умер.
В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 517 заболевших, 199 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.