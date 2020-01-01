Олеся Максименко В Пермском крае — 688 новых случаев COVID-19 За сутки проведено более 14 тыс. ПЦР-исследований Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 688 жителей Прикамья. Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило отметку в 119 тыс. человек.

За это же время вылечились 522 пациента, 31 заразившийся умер.

В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 517 заболевших, 199 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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