Олеся Максименко В Прикамье — 36 «инфицированных» территорий В целом за сутки в регионе выявлено 679 новых заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи коронавируса выявлены в 36 муниципалитетах. Наибольшее количество заболевших — в Перми (365), Краснокамском (51) и Очёрском (42) округах.

Кроме того, в Кунгуре и Оханском округе диагностировано по 25 случаев COVID-19, в Ильинском — 19, в Большесосновском районе — 16, в Добрянском округе — 14, в Верещагинском, Нытвенском и Ординском округах — по 13, в Кунгурском районе — 12.

В Частинском округе — восемь заболевших, в Пермском районе и Чусовском округе — по семь, в Соликамском округе — шесть, в Березниках и Суксунском округе — по четыре, в Горнозаводском, Еловском, Куединском, Октябрьском, Осинском, Сивинском и Чайковском — по три, в Карагайском, Лысьвенском и Уинском округах — по два.

По одному инфицированному — в Кудымкаре, Александровском, Бардымском, Берёзовском, Гремячинском, Красновишерском, Чернушинском и Юсьвинском округах.

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