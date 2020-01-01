Елена Синица В Перми с 1 ноября шесть автобусов изменят свои маршруты Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная с 1 ноября автобус №33 будет осуществлять заезд по улицам Лесная и Топазная на остановку «улица Сапфирная», расположенную рядом с ЖК «Погода». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

При этом, в сторону микрорайона Костарево автобусы будут следовать без изменений, а в обратном направлении по улицам: Грибоедова, Лесной, Топазной, Лесной, Грибоедова, затем без изменений.

Помимо этого, с ноября автобус №10 перенаправят на шоссе Космонавтов. А кольцевые автобусные маршруты №28 и №29 будут совершать заезд на остановочный пункт «Театр «Ироничная компания» в обоих направлениях.

Кроме этого, на маршруте №59 основная часть автобусов будет следовать по маршруту «микрорайон Юбилейный — микрорайон Нагорный»

Также на автобусном маршруте №44 рейсы, следующие до остановки «микрорайон Кислотные дачи», будут продлены до остановки «Школьная».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.